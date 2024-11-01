Milas Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Nakil Aracı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milas Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Nakil Aracı

Milas Belediyesi, sokak hayvanlarına acil müdahale edebilmek amacıyla yeni bir Canlı Hayvan Nakil Aracı hizmete sundu. Araç, hayvanların güvenli bir şekilde bakımevine sevk edilmesini sağlayacak.

01.11.2024 18:18  Güncelleme: 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, ilçe genelinde acil müdahale edilmesi gereken can dostlarını Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne daha hızlı ve güvenli şekilde sevk edebilmek için Canlı Hayvan Nakil Aracı'nı hizmete sundu.

Milas Belediyesi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde iç tasarımı yapılan, kolayca dezenfekte edilebilmesi için araç içerisi kaplama krom malzemeden olan, iki adet kedi taşıma kafesi, iki adet köpek taşıma kafesi, iki adet kafes giriş rampası, araç içi kafes bölümü gözetleme kamerası, hayvanları yazın sıcak kışın ise soğuk havadan korumak için kliması ve tavan havalandırması bulunan Canlı Hayvan Nakil Aracı yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarının imdadına koşacak.

Başkan Fevzi Topuz, aracı inceleyerek Veteriner İşleri Müdürü Fatih Yalçın'dan teknik bilgi aldı. Başkan Topuz, "Yardıma muhtaç acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanlarımızı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mize sevklerini sağlamak için belediyemiz bünyesinde hizmet verecek olan yeni Canlı Hayvan Nakil Aracı'mız hizmete başladı. Can dostlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Milas Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Nakil Aracı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
07:59 İspanya’daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı İspanya'daki sel felaketinin boyutu uydu görüntülerine yansıdı
07:34 Ankara’daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı Ankara'daki Kuran kursunda 20 çocuğun aylarca darp edildiği ortaya çıktı
01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 19:53:25. #1.13#
SON DAKİKA: Milas Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Nakil Aracı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.