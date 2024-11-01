Milas Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına Yeni Nakil Aracı

Güncel

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, ilçe genelinde acil müdahale edilmesi gereken can dostlarını Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne daha hızlı ve güvenli şekilde sevk edebilmek için Canlı Hayvan Nakil Aracı'nı hizmete sundu.

Milas Belediyesi tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na uygun şekilde iç tasarımı yapılan, kolayca dezenfekte edilebilmesi için araç içerisi kaplama krom malzemeden olan, iki adet kedi taşıma kafesi, iki adet köpek taşıma kafesi, iki adet kafes giriş rampası, araç içi kafes bölümü gözetleme kamerası, hayvanları yazın sıcak kışın ise soğuk havadan korumak için kliması ve tavan havalandırması bulunan Canlı Hayvan Nakil Aracı yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanlarının imdadına koşacak.

Başkan Fevzi Topuz, aracı inceleyerek Veteriner İşleri Müdürü Fatih Yalçın'dan teknik bilgi aldı. Başkan Topuz, "Yardıma muhtaç acil müdahale edilmesi gereken sokak hayvanlarımızı Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'mize sevklerini sağlamak için belediyemiz bünyesinde hizmet verecek olan yeni Canlı Hayvan Nakil Aracı'mız hizmete başladı. Can dostlarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.