Milas Belediyesi, Sağlıklı Yaşam İçin Spor Eğitimlerini Sürdürüyor

(MUĞLA)- Milas Belediyesi tarafından vatandaşları sporla buluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen spor kursları devam ediyor.

Milas Belediyesi tarafından uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarla, her yaş grubuna hitap ederken vatandaşların sporla iç içe olması ve keyifle vakit geçirmeleri hedefleniyor. Belediye bünyesinde açılan kurslarda çocuklardan yetişkinlere kadar zengin bir branş seçeneği sunuluyor.

Kadınlara yönelik başlatılan "Yaşam Boyu Spor" programı yoğun katılımla devam ediyor. Atatürk Spor Kompleksi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen programda pilates ve fonksiyonel antrenmanlar yapılıyor. Milas Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri bünyesinde bulunan uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çalışma hayatında yer alan kadınlar için akşam sporu programı da uygulanıyor.

Geleceğin tenisçileri antrenmanlarını sürdürüyor

Çocukların okullarından arta kalan zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirip aynı zamanda yeni arkadaşlar edinip sosyalleşme imkanı da bulabileceği tenis kursu, alanında uzman antrenör eşliğinde Milas Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştiriliyor.

Futbolun yıldız adayları sahada ter döküyor

Merkez ve Beçin Mahallesi'nde devam eden futbol kurslarına yoğun katılım gösteren sporcular, antrenörler tarafından verilen direktifleri başarıyla uygulayarak kendilerini geliştiriyor. Pas çalışmaları ve alanda kurulan istasyonlarda top hakimiyeti çalışmaları yapan minik sporcular son olarak kıyasıya mücadele ile geçen çift kale maçlarla antrenmanlarını tamamlıyor.

Çocuklar futsal kurslarında yeteneklerini sergiliyor

Salon futbolu olarak bilinen ve genel olarak futbola benzese de kendine özgü kuralları olan futsal kurslarında çocuklar hem eğleniyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Milas Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda belediye Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, futsal sporunu öğrenerek, geleceğin yetenekli sporcu adayları olarak göze çarpıyor.

Havuz yüzme sporcularını bekliyor

Milas Belediyesi bünyesinde bulunan kapalı yüzme havuzu seanslarında kayıtlar her ay devam ediyor.

Havuzlar yönetmeliğine uygun olan kapalı yüzme havuzunda bireysel yüzme seanslarının yanı sıra spor kulüpleri de faaliyetlerini sürdürüyor. Ücretli olarak gerçekleştirilen yüzme seanslarına katılmak isteyen vatandaşlar, aylık ve günlük olarak üyelik alabiliyorlar.