Milas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Işın Karaca Konseri

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Resmi kutlama programı ile başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde fener alayı ve Işın Karaca konseriyle devam etti.

Milas'ta 19 Mayıs kutlamalarının akşam ayağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel fener alayı ile başladı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, marşlar eşliğinde tek yürek olundu. Ay-yıldızlı bayraklarla güzergah boyunca yürüyen korteje vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

Milas Belediyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Erken saatlerde yürüyüşün başlayacağı alana akın eden vatandaşlar, marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte büyük coşku yaşadı. Belirlenen güzergah doğrultusunda ilçe cadde ve sokaklarında meşalelerin geceyi aydınlatmasıyla süren yürüyüş, Atapark Meydanı'nda son buldu.

IŞIN KARACA İLE BAYRAM COŞKUSU DORUĞA ÇIKTI

Fener alayının ardından coşku, Atapark Meydanı'nda kurulan sahnede zirveye ulaştı. Sevilen sanatçı Işın Karaca, en güzel şarkılarını Milaslılar için seslendirdi. Karaca'ya alanı dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik ederek alkışlarla ritim tuttu.

BAŞKAN TOPUZ'DAN ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİMİ

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. 19 Mayıs; umut, cesaret, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Gençlerimiz ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücümüzdür. Yerel yönetici olarak gençlerimizin eğitimde, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda daha güçlü bireyler olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bu büyük coşkuyu hep birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Düzenlediğimiz konser ve kültürel etkinliklerle bayram sevincimizi büyütüyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Topuz, konuşmasını tamamlamasının ardından Karaca'ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Plaket takdiminin ardından ise konser kaldığı yerden devam etti. Repertuarını tamamlayan Işın Karaca coşku dolu konserini noktaladı.