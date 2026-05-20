Milas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Işın Karaca Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Işın Karaca Konseri

20.05.2026 10:50  Güncelleme: 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Resmi kutlama programı ile başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde fener alayı ve Işın Karaca konseriyle devam etti.

(MUĞLA) - Milas Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Resmi kutlama programı ile başlayan etkinlikler, akşam saatlerinde fener alayı ve Işın Karaca konseriyle devam etti.

Milas'ta 19 Mayıs kutlamalarının akşam ayağı, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel fener alayı ile başladı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, marşlar eşliğinde tek yürek olundu. Ay-yıldızlı bayraklarla güzergah boyunca yürüyen korteje vatandaşlar da evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

Milas Belediyesi 1 No'lu Ek Hizmet Binası önünden başlayan kortej yürüyüşüne vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Erken saatlerde yürüyüşün başlayacağı alana akın eden vatandaşlar, marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte büyük coşku yaşadı. Belirlenen güzergah doğrultusunda ilçe cadde ve sokaklarında meşalelerin geceyi aydınlatmasıyla süren yürüyüş, Atapark Meydanı'nda son buldu.

IN KARACA İLE BAYRAM COŞKUSU DORUĞA ÇIKTI

Fener alayının ardından coşku, Atapark Meydanı'nda kurulan sahnede zirveye ulaştı. Sevilen sanatçı Işın Karaca, en güzel şarkılarını Milaslılar için seslendirdi. Karaca'ya alanı dolduran vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik ederek alkışlarla ritim tuttu.

BAŞKAN TOPUZ'DAN ÇİÇEK VE PLAKET TAKDİMİ

Belediye Başkanı Fevzi Topuz, "19 Mayıs 1919, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık meşalesi bugün hala yolumuzu aydınlatmaktadır. 19 Mayıs; umut, cesaret, birlik ve beraberliğin bayramıdır. Atatürk'ün bu anlamlı günü gençlerimize armağan etmesi, gençliğe duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir. Gençlerimiz ülkemizin yarınlarını şekillendirecek en büyük gücümüzdür. Yerel yönetici olarak gençlerimizin eğitimde, sporda, sanatta ve sosyal yaşamda daha güçlü bireyler olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün burada bu büyük coşkuyu hep birlikte paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Düzenlediğimiz konser ve kültürel etkinliklerle bayram sevincimizi büyütüyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Topuz, konuşmasını tamamlamasının ardından Karaca'ya günün anısına plaket ve çiçek takdim etti. Plaket takdiminin ardından ise konser kaldığı yerden devam etti. Repertuarını tamamlayan Işın Karaca coşku dolu konserini noktaladı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Işın Karaca Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:29:48. #7.13#
SON DAKİKA: Milas'ta 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Işın Karaca Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.