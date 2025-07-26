Milas'ta Balıkçı Teknesinde Rahatsızlık

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde rahatsızlanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zeytinli Kuyu önlerinde balıkçı teknesinde bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.
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