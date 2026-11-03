Milas\'ta Barbaros Gezgin 18 oyla belediye başkan vekili seçildi

(MUĞLA) - Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine yapılan seçimde, 18 oy alan Barbaros Gezgin Başkan Vekili seçildi.

Milas Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimini, YENİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı ile AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da takip etti.

Belediye Başkan Vekilliği için CHP grubunun adayı Çağlar Koban, YENİ Parti'nin adayı Barbaros Gezgin ve Cumhur İttifakı'nın adayı AK Partili Sibel Karakaş'ın yarıştığı seçimin 3 turunda da adaylardan hiçbiri gerekli çoğunluğa ulaşamadı.

Toplam 32 meclis üyesinden 30'unun oy kullandığı seçimin ilk turunda Çağlar Koban 10, Barbaros Gezgin 9, Sibel Karakaş ise 8 oy aldı. Oylamada 3 oy geçersiz sayılırken, ilk turun ardından ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Koban 10, Gezgin 10, Karakaş 10 oy aldı. Üçüncü turda ise Barbaros Gezgin ve Sibel Karakaş 10'ar, Çağlar Koban 9 oy aldı. Oylamada 1 oy geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun yeterli olduğu dördüncü turda YENİ Parti adayı Barbaros Gezgin ile Cumhur İttifakı adayı Sibel Karakaş yarıştı. Toplam 32 meclis üyesinden 30'unun oy kullandığı seçimde 18 oy alan Barbaros Gezgin, Milas Belediye Başkan Vekili seçildi. Diğer adaylardan Sibel Karakaş, 10 oy aldı Oylamada 2 geçersiz oy kullanıldı.

Seçimin ardından açıklama yapan Barbaros Gezgin, "Meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. CHP'li, YENİ Partili arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu büyük sorumluluk. ve bir emenet. Umarım başkanımız bir an önce özgürlüğüne kavuşur. Emanetin süresi kısa sürer. Çünkü benim saat 14.00'dan beri aklım burada değil. Belediye çalışanlarında. başkan yardımcımızda, Başkanımız Fevzi abi de" dedi.