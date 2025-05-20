Milas'ta 'Hoş Geldin Bebek' Projesi Hayata Geçirildi

(MUĞLA) - Milas Belediyesi ekipleri, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında evleri ziyaret ederek bilgilendirdikleri ailelere, içerisinde bebek ürünleri olan sepeti hediye ediyor.

Bilinçli aileler oluşturmaya ve sağlıklı bireyler yetişmesine katkıda bulunabilmek için bebek ve anne sağlığı açısından hayati önem taşıyan bir dizi eğitimin verildiği "Hoş Geldin Bebek" projesi ile alanında uzman bebek hemşiresi tarafından ailelere bebek bakımı ve gelişimi, annenin beslenmesi, bebeğin emzirilmesi ve anne sütünün önemi konusunda bilgi aktarılıyor.

Ailelere, içerisinde bebek bezi, bebek alt temizleme pamuğu, anne göğüs pedi, bebek şampuanı, bebek sabunu, pişik kremi, ıslak havlu, ateş ölçer, ağız mendilinin bulunduğu hediye sepeti ile Prof. Dr. Sırrı Bektaş'ın "Bebeğimizin ilk 1000 günü" kitabı hediye ediliyor.

Projeye ilişkin bilgi almak ve ziyaret talebinde bulunmak isteyen 0-4 aylık bebek sahibi aileler, 0533 614 29 40 numaralı telefonu arayabiliyor.