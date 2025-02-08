Milas\'ta Makilik Alanda Yangın

Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.

Menteş Mahallesi'nde dağlık arazide makilik ve zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütüyor.