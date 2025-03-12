Milas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Milas'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Milas'ta düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan bir zanlı tutuklandı.

12.03.2025 00:16
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Muğla'nın Milas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetçavuş Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Burada yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 52 tabanca fişeği ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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