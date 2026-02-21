Milas'ta Tefeci Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Milas'ta Tefeci Operasyonu: 4 Tutuklama

21.02.2026 01:30
Milas merkezli tefecilik operasyonunda 5 kişiden 4'ü tutuklandı, birçok intihar olayı tespit edildi.

1) MİLAS MERKEZLİ İKİ İLDE TEFECİ OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA

MUĞLA'nın Milas ilçesi merkezli iki ilde tefecilik şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin yüksek faizle borçlandırdıkları kişileri intihara sürükledikleri ve aileler arası kanlı hesaplaşmalara neden oldukları tespit edildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Muhammücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı soruşturma kapsamında tefecilik şebekesi deşifre edildi. Tefecilik şebekesinin yüksek faizle borçlandırdığı Ö.Ö., bir süre önce intihar etti. Bunun üzerine Ö.Ö.'nün oğlu M.A.Ö., babasına yüksek faizle borçlandırdığını öne sürdüğü tefecilerden M.D.'nin oğlu A.T.D. ve H.İ.T.'yi öldürdü. Öte yandan aynı tefecilik şebekesi tarafından borçlandırılan S.A. ise evini devretmek zorunda kalıp, ardında mektup bırakarak intihar etti. Tüm bu olayların neticesinde soruşturmayı derinleştiren ekipler, tefecilik şebekesine üye 5 kişinin kimliğini belirledi. 17 Şubat'ta Muğla Milas ve Osmaniye'de 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan A.B., M.D., N.B., A.T. ve G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise intihar eden S.A. adına düzenlenmiş 1 milyon 500 bin lira tutarında senet fotokopisi, intihar eden Ö.Ö. adına düzenlenmiş 1 milyon 650 bin lira tutarında senet fotokopisi, 1 adet 5 milyon TL tutarında senet ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.D., N.B., A.T. ve G.K. tutuklanırken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
