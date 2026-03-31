Milas Belediye Başkanı Topuz'dan Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye Ziyaret

31.03.2026 12:00  Güncelleme: 12:34
Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi ziyaret ederek yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirdiklerini açıkladı. Ziyarette iki belediyenin mevcut projeleri ve gelecekteki ortak çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında Başkan Topuz, Başkan Mandalinci'nin konuğu oldu. CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın da yer aldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti.

?Ziyarette her iki belediyenin yürüttüğü çalışmalar, bölgesel kalkınma hedefleri ve halka sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak ortak projeler masaya yatırıldı. Aynı zamanda kardeş şehir olan Milas ve Bodrum arasında potansiyel iş birlikleri de konuşularak güncel konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mandalinci, Topuz'a teşekkür etti. Misafirperverliği dolayısıyla Mandalinci'ye teşekkürlerini ileten Topuz ise iki belediye arasında uyum ve iş birliği içinde çalışmalar yapılacağını ve ortak projeler hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış

12:10
Hukukçu Bozbayındır, Kavala’nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
Hukukçu Bozbayındır, Kavala'nın savunmasını AİHM’de delillerle çürüttü
11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
