Milas Belediye Başkanı Topuz'dan Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci'ye Ziyaret

(MUĞLA) - Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi makamında ziyaret etti.

Yerel yönetimler arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak projeler üzerine fikir alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında Başkan Topuz, Başkan Mandalinci'nin konuğu oldu. CHP Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın'ın da yer aldığı ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti.

?Ziyarette her iki belediyenin yürüttüğü çalışmalar, bölgesel kalkınma hedefleri ve halka sunulan hizmetlerin kalitesini artıracak ortak projeler masaya yatırıldı. Aynı zamanda kardeş şehir olan Milas ve Bodrum arasında potansiyel iş birlikleri de konuşularak güncel konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mandalinci, Topuz'a teşekkür etti. Misafirperverliği dolayısıyla Mandalinci'ye teşekkürlerini ileten Topuz ise iki belediye arasında uyum ve iş birliği içinde çalışmalar yapılacağını ve ortak projeler hedeflediklerini belirtti.