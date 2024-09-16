Milei, 2025 Bütçesini Kongreye Sundı

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BUENOS Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ekonomi politikalarına yönelik eleştirilere rağmen 2025 bütçesini Kongreye sunarak mali dengeyi koruma taahhüdünde bulundu.

Arjantinli lider Milei, Kongrede 2025 bütçesini açıkladı.

Bütçeyi Ekonomi Bakanı yerine kendisi açıklayan Milei, hükümetinin "mali dengeyi koruma taahhüdünü savunacağını ve buna tehdit oluşturan tüm yasa tasarılarını veto edeceğini" kaydetti.

Milei, "Arjantin'in makroekonomik yönetim geçmişinin kötü olduğunu" savunarak, bu taslak bütçenin mali dengeyi koruyacak metodolojiye sahip bulunduğunu vurguladı.

Ülkenin mali açığını kapatmak için kamu harcamalarını kısma politikası izleyen Milei, kamu harcamaların artırılmasının ancak başka harcamaların kısılması halinde düşünülebileceğini belirtti.

Taslak bütçe, 2025 yılında ekonominin yüzde 5 büyümesini, enflasyonun da yüzde 18,3 olmasını öngörüyor. Arjantin'de 12 aylık enflasyon oranı ağustosta yüzde 236,7 oldu. Dünyada enflasyon oranının en yüksek seyrettiği ülkenin Arjantin olduğu belirtiliyor.

Milei'nin ekonomi politikaları eleştiriliyor

Arjantin'de Milei, devlet başkanı seçimini kazanmasından bu yana ekonomi politikaları nedeniyle sol gruplar ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor.

Milei hükümeti, "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak da bilinen "Ekonomik Reform Paketi" yasasıyla serbest piyasa ekonomisini daha baskın hale getirmeyi ve devletin müdahalesini azaltmayı hedefliyor.

Devlet Başkanı Milei'nin en büyük seçim vaatlerinden ekonomik reform paketi, nisan ayında Temsilciler Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilmişti. Senatoda halen görüşülen yasa, muhalefet milletvekilleri tarafından ciddi şekilde eleştiriliyor.