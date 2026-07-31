Miliband'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Miliband'dan Gazze Açıklaması

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İngiltere Dışişleri Bakanı Miliband, Hamas'ın silahsızlandırılmasını memnuniyetle karşıladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Gazze'de Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik açıklamadan memnuniyet duyduğunu belirterek ABD, Katar, Türkiye ve Mısır'a teşekkür etti.

Miliband, yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas'ın silahsızlandırılacağına yönelik açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Şimdi hedefimiz, 20 maddelik planın tam olarak uygulanması olmalıdır. Buna İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesi ve ateşkese tüm taraflarca saygı duyulması da dahildir." ifadelerini kullandı.

Gazze halkının yaşadığı şartları "korkunç" olarak niteleyen Miliband, "İsrail, yardımlara yönelik kabul edilemez engelleri hemen kaldırmalı ve böylece ihtiyaç sahiplerine daha fazla gıda, ilaç ve destek ulaştırılmalıdır." açıklamasında bulundu.

Miliband, İngiltere'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistin devletlerinin yan yana, güven içinde yaşayabileceği kalıcı barışa ulaşmalıyız. ABD'yle birlikte Katar, Türkiye ve Mısır'a bu hayati müzakerelerin ilerletilmesi için gösterdikleri büyük çaba için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden imar, uluslararası bir gücün konuşlanması ve Ulusal Komitenin görevlerini devralmasını içeren kapsamlı bir paket anlaşmasını kabul ettiklerini açıklamıştı.

Gazze anlaşmasının genel ilkeler üzerinde varılan bir uzlaşıyı içerdiğini kaydeden Hamad, uygulamanın mekanizmalarını ve zaman çizelgelerini belirlemek üzere ilerleyen süreçte yeni bir görüşme turu daha yapılacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun tarihi bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini açıklamıştı.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini bildirmiş ve İsrail'in işgal ettiği yerlerden çekilmesinin, silahların bırakılmasıyla "eş zamanlı ilerlemesi gerektiğine" dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, İngiltere, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Miliband'dan Gazze Açıklaması - Son Dakika

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