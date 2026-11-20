WASHINGTON, 20 Kasım (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanlığı bütçe yetkilisi Arthur Miller, İran'a karşı yürütülen savaşın maliyetinin 13 Kasım itibarıyla 48,3 milyar ABD dolarına ulaştığını söyledi. Miller, bu rakama İran'ın Ortadoğu'daki ABD askeri tesislerine düzenlediği saldırılarda meydana gelen hasarın onarım maliyetlerinin dahil olmadığını belirtti.

Donanmanın mali denetçisi olarak aday gösterilen Miller, perşembe günü Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde düzenlenen bir oturumda açıklamalarda bulundu.

Son rakam, Kongre Bütçe Ofisi'nin, 1 Ağustos itibarıyla 38 milyar dolar olarak açıkladığı rakama kıyasla yaklaşık yüzde 27 artış anlamına geliyor.

Toplam tutarın mühimmat, ekipman yenileme ve askeri operasyon harcamalarını kapsadığını belirten Miller, elinde ek onarım maliyetlerine ilişkin ise herhangi bir rakam bulunmadığını ifade etti.

Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Roger Wicker, Miller'dan söz konusu verileri de mümkün olan en kısa sürede sunmasını istedi.

The Wall Street Journal geçen ay Pentagon kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bölgedeki ABD tesislerinde meydana gelen hasarın maliyetinin 5-15 milyar dolar arasında olabileceğini bildirmişti.