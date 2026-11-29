(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Merkez Bankası rezervlerinin eridiğini, sıcak para çıkışının hızlandığını ve faizlerin yükseldiğini, Hazine'nin Ocak 2027 finansman programında, 497,7 milyar liralık faiz ödemesi öngörüldüğünü belirterek, "Sadece bir ayda yarım trilyon lira faiz. 2027'nin tamamında ise yaklaşık 4 trilyon TL faiz ödemesi planlanıyor" dedi.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidarın istikrar ve güven vadettiğini, üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen yüksek enflasyon, yüksek faiz ve ağır bir borçlanma yüküyle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Karabat, "Halkın alım gücü erirken iktidarın gündeminde muhalefete yönelik yargı operasyonları var. Ekonomide ise yeniden başa dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası rezervlerinin hızla eridiğini ve son üç ayda "carry trade pozisyonları"ndan yaklaşık 35 milyar dolarlık çıkış yaşandığını belirten Karabat, sıcak para yatırımcılarının pozisyonlarını kapatırken döviz kredisi borçlularının da döviz talebinin arttığını kaydetti. Özgür Karabat, "Yine eksi rezerv haberleri duymaya başlarız. Sıcak para yatırımcıları pozisyonlarını kapatırken döviz kredisi borçlularının da döviz talebi artıyor. Peki bu neyin habercisi?" diye sordu.