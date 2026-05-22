Milli Aile Haftası Töreni Niğde'de Düzenlendi

22.05.2026 13:25
Niğde'de Aile Haftası başlangıç töreninde aile yapısının önemi vurgulandı, 2025 'Aile Yılı' ilan edildi.

Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Milli Aile Haftası Başlangıç Töreni" programı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Soner Divli, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, devletin uzun süredir nüfus ve aile konusunu gündeminde tuttuğunu söyledi.

Nüfus Politikaları Kurulunun 2024'te kurulduğunu anımsatan Divli, ardından 2025 yılının da "Aile Yılı" olarak belirlendiğini anlattı.

Divli, nüfus çalışmalarının stratejik ve bütüncül olarak uzun vadeli çalışma gerektirdiğini belirterek, 2026-2035 yıllarını "Aile 10 yılı" olarak ilan edildiğini ifade etti.

Ailenin karşı karşıya kaldığı tehditlerin ciddi sonuçlara neden olduğunu anlatan Divli, şunları kaydetti:

"Her alanda aileye yatırım yapmamız gerekiyor. Aileyi ihmal ederek, bir kenarda bırakarak hiçbir konuyu çözemeyiz. Bu konu kesinlikle bütüncül bir çalışmayı gerektiriyor. Güvenlik, sağlık ve eğitim boyutuyla ailenin içerisinde olmayan ama başarıya ulaşabilen bir çözüm varsa onu da dinlemeye hazırız. Bugün görüyoruz ki nüfus, ülkelerin kalkınması yönünde çok ciddi bir dinamik ve nüfusumuz git gide yaşlanıyor. Doğum oranı 1,48 cumhuriyet tarihimizin en düşük oranındayız."

Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı da anne ve babaların donanımlı olmasının çocuk üzerinde de olumlu etkilerinin olacağını ifade etti.

Çifcibaşı, aile kavramının önemine dikkati çekerek, "Bütün değerlerin ailede öğrenilmesi gerekiyor. Ailede öğrenilen değerlerin topluma yansıması olumlu olur. Aileler çocuklarına hakim olmayıp çocuklar sokaklarda büyümeye başladığı zaman suça sürüklenen çocuk kavramı ortaya çıkabiliyor." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Kesler ise programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Ailenin yalnızca bireylerin bir arada yaşadığı sosyal bir yapı olmadığını dile getiren Kesler, "Aile milletimizin milli ve manevi değerlerini yaşatan, kültürel hafızasını geleceğe taşıyan, toplumsal dayanışmayı güçlendiren en temel müessesedir. Dünyada yaşanan hızlı sosyal dönüşümler, dijitalleşme, bireyselleşme, doğurganlık hızındaki düşüş ve nüfusun yaşlanması gibi gelişmeler aile kurumunu ve nüfus yapısını doğrudan etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Balkaya tarafından "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon" sunumu gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

