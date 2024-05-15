Milli boksör Rabia Topuz yılan ısırması sonucu hastaneden taburcu edildi - Son Dakika
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Milli boksör Rabia Topuz yılan ısırması sonucu hastaneden taburcu edildi

Milli boksör Rabia Topuz yılan ısırması sonucu hastaneden taburcu edildi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yoğun bakımda 7 gün boyunca tedavi gören Topuz, dahiliye servisine devredildikten sonra bugün hastaneden taburcu oldu.

15.05.2024 12:48
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Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalında geçen hafta antrenman yaparken yılan ısırması sonucu hastaneye kaldırılan milli boksör Rabia Topuz, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile 8 Mayıs'ta Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde koşu gerçekleştirirken ayağını yılan ısıran milli boksör Rabia Topuz'un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Topuz, bir haftalık tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yoğun Bakım Yandal Uzmanı Doç. Dr. Zeliha Korkmaz Topuz, şunları kaydetti:

"Hastamız yılan ısırması hikayesi ile hastanemize geldiğinde yılan zehrinin sistematik bulguları başlamıştı. Genel durumda tansiyon düşüklüğü ve kusma mevcuttu. Takipte hastaya semptomatik tedavi ve yılan antiserumu (panzehir) yapıldı. 7 gün yoğun bakımda tedavi ettiğimiz hastamızı dahiliye servisine devrettik. Dahiliye servisimizden de bugün şifa ile hastamız taburcu oldu."

Kaynak: AA

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