Milli Eğitim Akademisi Kuruldu

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(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı için 76 kadro ihdas edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı için kadro ihdası yapıldı.

76 kadro ihdas edildi

Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez teşkilatına 1 Milli Eğitim Akademisi Başkanı, 10 Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurul üyesi, 7 daire başkanı, 25 şube müdürü, 15 milli eğitim uzmanı, 15 milli eğitim uzman yardımcısı olmak üzere toplam 76 kadro ihdas edildi.