Milli Eğitim Akademisi Takvimi Açıklandı

10.04.2026 20:09
Milli Eğitim Akademisi'nin 2023-2027 programı takvimi belli oldu; ders dönemleri ve tatiller açıklandı.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında uygulanacak akademik takvim belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine yerleştirilen öğretmen adaylarının birinci ders dönemi 13 Nisan'da başlayacak, 26 Haziran'da sona erecek.

Eğitim ve uygulama merkezlerinde 6 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem, 11 Eylül'de tamamlanacak.

Hazırlık eğitimine devam eden öğretmen adayları, 21-27 Eylül tarihleri arasında ara tatil yapacak.

Akademide uygulama eğitimlerinin verileceği üçüncü dönem ise 28 Eylül'de başlayacak ve 4 Aralık'ta sona erecek.

Hazırlık eğitimi, 22 Şubat 2027'de tamamlanacak

Hazırlık eğitiminin dördüncü döneminde de dersler 7 Aralık'ta başlayacak. Öğretmen adaylarının eğitimleri, 22 Şubat 2027'de tamamlanacak.

Öğretmen adayları, uygulama dönemi dışındaki her eğitim döneminde ayrı ayrı ara sınav, dönem sonu sınavı ile ek sınava tabi tutulacak.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
