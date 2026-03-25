Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Türkiye'nin eğitim alanında kayda değer ilerleme sağladığını söyledi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Türkiye'nin eğitim alanında kayda değer ilerleme sağladığını söyledi

25.03.2026 15:58
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türkiye'nin son yıllarda eğitim alanında kayda değer bir ilerleme sağladığını belirtti.

Macit, Fransa'nın başkenti Paris'te Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) merkezinde 2026 Küresel Eğitim İzleme Raporu'nun tanıtımı kapsamında yapılan oturumda konuştu.

Bakan Yardımcısı Macit, küresel eğitim sektöründe bir yanda yapay zeka ve dijital dönüşümün etkisinin yaşandığını, diğer yanda ise savaşlar ve zorla yerinden edilmeler nedeniyle çocukların okullarını kaybettiğini söyledi.

Tüm bu koşulların "eğitimin neden önemli olduğu" sorusunu gündeme taşıdığını anlatan Macit, "iyi bir insan olmayı" eğitim sisteminin kalbine yerleştiren Türkiye'nin ise bu sektörde ciddi adımlar attığını dile getirdi.

Macit, "Türkiye okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin her alanında önemli, kayda değer bir ilerleme sağladı." dedi.

2000'lerin başında yüzde 20 olan okul öncesi kayıtlarının bugün yüzde 95'in üstüne taşındığını belirten Macit, hükümet bütçesinde eğitimin en büyük kalem olduğuna dikkati çekti. Macit, bu sektörde insan kaynağına da yatırım yaptıklarını ve görev yapan öğretmenlerin yüzde 80'inin son 20 yılda atandığını aktardı.

Eğitim öğretimin önündeki coğrafi engellerin de mobil sınıf modelinin inşası ile aşıldığının altını çizen Macit, Türkiye'nin en ücra köşelerindeki çocukların eğitim hakkına erişimi için tüm imkanların seferber edildiğini anlattı.

Macit, düşük gelirli ailelerin çocukları için yemek ve okul servisi hizmetlerinin ücretsiz hale getirildiğini ve 2003'ten bu yana yaklaşık 5 milyar ders kitabının öğrencilere ücretsiz dağıtıldığını belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin ve diğer paydaşların da eğitim sürecine dahil edildiğini ifade eden Macit, okul müfredatlarında da değişikliğe gidildiğini, eleştirel düşünme ve sosyal sorumluluk kazanımı gibi becerilerin müfredata eklendiğini söyledi.

Macit, Türkiye'de okulların 650 binden fazla akıllı ekranla donatıldığını ve her türlü internet hizmetlerinin sağlandığını dile getirerek, yapay zekanın da bu sisteme entegre edilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Türkiye'nin eğitim sektöründeki ilerlemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kararlılığının etkili olduğunun altını çizen Macit, tüm kurum ve aktörlerin de bu ilerleme için uyum halinde hareket ettiğini vurguladı.

Macit, "(Eğitim) Politikalardaki ilerleme, bu politikaların uygulanması, devamlılığı ve uyumu için siyasi istikrar da önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
14:30
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
14:21
Savaş Filipinleri fena vurdu Benzin bitti, halk tabana kuvvet
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet
