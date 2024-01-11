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Milli Eğitim Bakanı, özel gereksinimli öğrencileri kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ile öğretmen ve velileri kabul etti. Görüşmede özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyduğu konularda sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Tekin, öğrenci, veli ve okul yöneticilerinin beklentilerini dinledi ve özel gereksinimli çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı, özel gereksinimli öğrencileri kabul etti
11.01.2024 - 15:57,
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MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel gereksinimli öğrenciler ile öğretmen ve velileri kabul etti.

MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen kabule SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, MEV Gökkuşağı Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu ile Halise Arslan Özel Eğitim İlkokulu'ndan gelen öğrenciler, öğretmenleri ve velileri yer aldı. Görüşmede özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyduğu konularda karşılaşılan sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Tekin, öğrenci, veli ve okul yöneticilerinin beklentilerini dinledi. Tekin, özel gereksinimli çocukların daha nitelikli eğitim almalarını sağlamak için her türlü imkanı sunacaklarını söyledi. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin toplumsal hayatın her alanında var olmaları ve eşit eğitim fırsatlarından yararlanmaları için yaptıkları çalışmaların artarak devam ettiğini belirten Tekin, "Bu yavrularımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde eğitim almaları, eğitimde fırsat eşitliği bağlamında büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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