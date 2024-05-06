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Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" açılışına katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da gerçekleştirilen "Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi" açılışına katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirilen Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tekin, bütün paydaşların fiili dualarla yanlarında olmalarını beklediklerini söyleyerek, "Dışarıdan konuşarak, dışarıdan eleştirerek değil yaptığımız işlerde, attığımız adımlarda 'fikrim var, katkı vermek istiyorum' diye herkesi bir kez daha bu vesileyle birlikte hareket etmeye davet etmek isterim" diye konuştu.

"Afetler için kullandığımız kavramlar veya tanımlamalar bugün değişti"

"İçinde yaşadığımız çağ tahmin edemediğimiz, öngöremediğimiz çok sayıda genel ifadesiyle afet diye tanımlanabilecek problemleri karşı karşıya bırakıyor bizi" diye konuşan Bakan Tekin, "Afet tanımı da değişti doğal olarak. Bundan yıllar önce, on yıllar önce kullandığımız, afetler için kullandığımız kavramlar veya tanımlamalar bugün değişti. İçinde yaşadığımız çağda çok farklı afet türlerinin varlığına inanıyorum. Fitne fesat ve fıskın yayıldığı bir dönemde eğitimcilerin bu afetin önüne geçecek, önlerinde olabileceğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından salonda hazır bulunan öğretmenlerden Ramazan Demirbaş, Şeyma Deniz Aydoğan ve Ahmet Bayraktar'ın doğum gününü kutladı ve kendilerine düşüncülerini yazdığı bir mektup hediye etti.