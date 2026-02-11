Bakan Tekin'den Özel'e: "Biraz Daha Özenli Bir Dil Kullanmak Lazım"

(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir belediye başkanına yönelik söylemlerine ilişkin, "Bir taraftan çocuklarımıza dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfür ediyor hem de sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım" dedi.

Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin, CHP Genel Başkanı Özel'in Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'a attığı anlık mesajlara ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Siyasi partiler anayasamıza göre; demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurları ve demokrasi eğitimi konusunda da temel hak ve hürriyetler konusunda da çocuklara rol model olma konusuna dikkatli olmalılar. Özrü kabahatinden büyük açıklamalarla çocuklarımızın bu anlamdaki değer yargılarına, çocuklara rol model olma özelliklerine dikkat etmeleri lazım. Yaptığı açıklamanın tasvip edilecek hiçbir tarafı yok. Özür dilemesi gerekirken çıktı bir de üstüne özrü kabahatinden büyük kabilinden sahip çıktı. Ben yadırgıyorum, demokrasi açısından, insan hakları açısından, hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir şey değil. Biz şimdi bir taraftan çocuklarımıza dijital mecralardaki olumsuz şeyleri örnek almamaları gerektiğini söylüyoruz. Ama ekrandan çıkıyor birisi hem küfür ediyor hem de sonra da yaptığı küfürleri savunuyor. Biraz daha özenli bir dil kullanmak lazım."