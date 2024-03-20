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Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Fiziki altyapıda dünya ortalamalarını yakaladık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katıldı

SAMSUN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'nin tamamında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde milli eğitim-öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını yakalamış durumdayız" dedi.

"Samsun İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı", Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Katında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımı ile yapıldı. Toplantıda eğitim yöneticilerine seslenen Bakan Yusuf Tekin, eğitim-öğretimde gelinen noktayı değerlendirerek bilgiler verdi.

"Eğitim-öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını yakalamış durumdayız"

Eğitim ve öğretim alanında yapılan yatırımlardan bahseden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'nin tamamında Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde milli eğitim-öğretime ilişkin fiziki altyapı itibariyle dünya ortalamalarını yakalamış durumdayız. Hem derslik başına düşen öğrenci itibariyle hem öğretmen başına düşen öğrenci itibariyle hem okullarımızın teknolojik donatımları itibarıyla bu anlamda iyi bir noktaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Şu an bizim 56 bin okulumuzun tamamı internete erişim ağına sahip. İnternet erişim hizmeti veriyoruz. Proje kapsamındaki bütün sınıflarımızda akıllı tahta dediğimiz etkileşimli tahtalar var. Çocuklarımız bırakın elektriği, suyu internet erişimiyle en ücra köşedeki öğrencimiz bakanlık merkez teşkilatındaki eğitim bilişim ortamını yani EBA'ya erişiyor ve dünyanın herhangi bir ülkesindeki bir öğrencinin eriştiği eğitim içeriğine sahip olabiliyor" diye konuştu.

"Yaptıklarımızı başka ülke yapsa 'eğitim devrimi' yapılan bir ülke başlığında duyurulur"

Yatırımlar başka ülke tarafından yapılsa 'eğitim devrimi' olarak nitelendirileceğini vurgulayan Bakan Tekin, "20 yılda fiziki açıdan maddi yatırım anlamında çok ciddi adımlar atıldı. Son 20 yılda daha önceki 80 yılda yapılan derslik sayısından daha fazla derslik yapıldı. Daha önce istihdam edilen öğretmen sayısından daha fazla öğretmen istihdam edildi. Derslik başına düşen öğrenci sayısı yarı yarıya azaltıldı. Bu yatırımlar başka bir ülkede yapıldı diye okusak onu eğitim devrimi yapılan bir ülke başlığında duyurulur. Biz içinde yaşadığımız için bunu göremiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şu andan itibaren biz daha çok mevcut okul yapı stokumuzdan eskiyenler varsa onların yenilenmesi ama daha çok eğitim-öğretim süreçlerinin içeriği ile ilgili konulara odaklanmış durumdayız. İnşallah öğretmen ve yönetici arkadaşlarımızla birlikte bu süreci sağlıklı bir zemine oturtup, bu süreçte de güzel şeyler yapmayı Allah bize nasip etsin diyoruz" diye konuştu.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Erhan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve protokol üyeleri katıldı.

Toplantı Bakan Yusuf Tekin'in açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.