Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatla ilgili açıklamalarda bulunarak kademeli olarak uygulanacak müfredatın 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında başlayacağını söyledi.
Bakan Tekin, dünkü Kabine toplantısının ardından gazetecilere yeni müfredatla ilgili bilgi verdi. Buna göre, uygulama 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflarda başlayacak. Çalışmalar tamamlanınca yeni müfredat kamuoyuna tanıtılacak.
Matematik dersinden bazı konuların çıkarıldığına yönelik iddiaları da yanıtlayan Bakan Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Talim Terbiye Kurulumuzun çalışmaları sürüyor. Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Müfredat hazırlığı için alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Bunların yüzde 40'ı akademisyen, gerisi öğretmen. İşin bilimsel boyutunda ilgili akademisyenler, uygulamada da öğretmenler var. Bunlara göre değerlendiriliyor.
Bizim önemsediğimiz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, ilkesel olarak çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredatı ortaya koyacak."
Son Dakika › Güncel › Yeni müfredat ne zaman uygulanacak? Bakan Tekin ayrıntıları duyurdu - Son Dakika
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