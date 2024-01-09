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Milli Eğitim Bakanı, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformunu duyurdu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı, 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformunu duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde iyi uygulamaların daha görünür hale gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlenmesi ve etkileşimin artması için 'Temel Eğitimde İyi Örnekler' dijital platformunu hazırladıklarını bildirdi. Bakan Tekin, platformun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm vatandaşları çocukların etkinliklerle dolu olan bu platformu ziyaret etmeye davet etti.

Milli Eğitim Bakanı, \'Temel Eğitimde İyi Örnekler\' dijital platformunu duyurdu
09.01.2024 - 14:45,
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde iyi uygulamaların daha görünür hale gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlenmesi ve etkileşimin artması için "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformunu hazırladıklarını bildirdi.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temel eğitimin, bireyin yaşam yolculuğunda mutlu olabilmesi, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunabilmesi, iyi bir vatandaş olabilmesi için gerekli donanımı kazanmaya ilk adımların atıldığı öğrenim basamağı olduğunu belirtti.

Bakanlık olarak eğitimde iyi uygulamaların daha görünür hale gelmesi, kurumlar arası iletişimin güçlenmesi ve etkileşimin artması için "Temel Eğitimde İyi Örnekler" dijital platformunu hazırladıklarını kaydeden Tekin, "Platformun hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, eğitime gönül veren tüm vatandaşlarımızı çocuklarımızın farklı alanlardaki etkinlikleriyle dolu olan bu platformu ziyaret etmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Yusuf Tekin, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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