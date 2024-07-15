Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz ruhunu genç nesillere aktarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz ruhunu genç nesillere aktarmayı hedefliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan inancının teşekkül ettiği bir zafer ve direniş olduğunu belirtti. Tekin, genç nesillerin vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, cesur ve fedakar bireyler olmasını hedeflediklerini vurguladı.

15.07.2024 13:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 Temmuz ruhunu ve milletimizin direnişini genç nesillerimize aktararak, evlatlarımızın her daim vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, cesur ve fedakar bireyler olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 15 Temmuz'un, milletin bağımsızlık ve hürriyetine olan sarsılmaz inancının teşekkül ettiği, ortak zaferin ve kutlu direnişin yıl dönümü olduğunu belirtti.

O gece milletin, hain darbe girişimini sadece püskürtmekle kalmadığını, birlik, beraberlik ve demokrasiye olan bağlılığın gücünü tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Tekin, 15 Temmuz'un, emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine verilmiş tarihi ve destansı bir cevap olduğunu kaydetti.

Şehitleri rahmetle anan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle 15 Temmuz Destanı'nı, diri tutacak, yarınları kuracak bir ruhla anmaya devam edeceğiz. Unutmamak, unutturmamak, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir. Bakanlık olarak genç nesillerimizi milli ve manevi değerlerine bağlı, vatan sevgisiyle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeyi en öncelikli görevimiz olarak kabul ediyoruz. 15 Temmuz ruhunu ve milletimizin direnişini genç nesillerimize aktararak, evlatlarımızın her daim vatanına, milletine ve bayrağına bağlı, cesur ve fedakar bireyler olmasını hedefliyoruz. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 Temmuz ruhunu genç nesillere aktarmayı hedefliyor - Son Dakika

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