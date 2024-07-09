Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 YLSY bursiyerlerine hitap etti - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 YLSY bursiyerlerine hitap etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursiyerlerine hitap etti. Tekin, bursiyerlere sahip oldukları imkanların farkına varmalarını ve kendilerini bu doğrultuda yetiştirmelerini temenni etti. Ayrıca, bursiyerlere ülkelerine maksimum fayda sağlamaları için en iyi imkanları sunma taahhüdünde bulundu.

09.07.2024 13:16
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursiyerlerinin çok şanslı olduğunu belirterek, "İnşallah sizler sahip olduğunuz nimetlerin, bu büyük imkanın farkına varıp ona göre kendinizi yetiştirirsiniz." dedi.

Bakan Tekin, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen, 2023 YLSY bursiyerlerine yönelik "Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı.

Tekin, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu programa çok önem verdiğini ifade etti.

Programın yapıldığı salondaki bursiyerlere imrendiğini kaydeden Tekin, "Yerinizde olmayı her şeyden çok isterdim, gerçekten çok şanslısınız." diye konuştu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek için başvurduğunu ancak 28 Şubat sürecinde Milli Eğitim Bakanlığından "Yurt dışına gönderilmeniz uygun görülmemiştir." şeklinde yazı geldiğini anlatan Tekin, "1416 mağduru" olduğunu söyledi.

Tekin, 2014 yılında, 1416 sayılı kanunla ilgili çok sayıda yenilik ve düzenleme yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"MEB 1416 ile ilgili sıkıntılı konular vardı. Başka bir konu da malum FETÖ belası, bir şekilde bursiyer olarak seçilen kişilerle bağlantıya geçerek, bu arkadaşlarımız üzerinde vesayet uygulamaya başlamıştı, böyle bir süreç söz konusuydu. 2013 yılında ben bakanlıkta müsteşar olunca, kendi tecrübemle ve başımdan geçen olayın da etkisiyle o zamanki bakanımız Sayın Naci Avcı'ya, '1416 bursunu revize etmemiz gerekiyor.' dedik. Naci Hoca da inisiyatif verdi, 'Nasıl eksiklikler varsa hazırlayıp yasal düzenlemeye kavuşturalım.' dedi. Teknik değişiklikler yaptık."

Tekin, rahatsızlık duyduğu bir konuyu da şöyle anlattı:

"Örnek olsun diye, arkadaşımız sosyoloji çalışacak, yurt dışına gidiyor, diyelim ki İngiltere'de 'Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili' master, doktora tezi yapıyor. Ben buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var, onlar çalışabilirler. Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye ile ilgili bir çalışma yapmasını ben açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de gönderdiğimiz o arkadaşlara da 'Yurt dışındayken Türkiye ile ilgili çalışma mümkün olduğunca yapmayacaksınız, siz Türkiye ile ilgili çalışma yapmak üzere gitmiyorsunuz, başka amaçlarla gidiyorsunuz.' şeklinde yaklaşmıştık."

Tekin, bursiyerlere, bakan olarak değil ağabey, akademisyen, hoca olarak baktığını, yaşadıkları problemleri çözmek ve orada bulundukları sürede ülkeye maksimum fayda verecek şekilde yetişmeleri için en iyi imkanları sunma konusunda taahhütlerde bulunduğunu söyledi.

Oryantasyon programı kapsamında, yurt dışındaki eğitimlerle ilgili dikkat çekilmesi gereken konulara ilişkin, uzun yıllar yurt dışında kalan kişilerin tecrübelerini aktaracağını belirten Tekin, "İnşallah sizler sahip olduğunuz nimetlerin, bu büyük imkanın farkına varıp, ona göre kendinizi yetiştirirsiniz. Bu ülkeye borcumuz var hepimizin. Kendinizi iyi yetiştirip, bu ülkeye borcunuzu ifa edersiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

"Onların başarıları bizim ülkemize dair hayallerimizi süsleyecek"

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya da 27 kamu kurumu ve 81 üniversiteden gelen talepler doğrultusunda açılan ilana, 9 bin 309 başvuru yapıldığını, 2 bin 550 adayın sözlü mülakata çağrılmaya hak kazandığını bildirdi.

Kaya, 563 adayın resmi kursiyerlik hakkı elde ettiğini ve 4 gün sürecek programla öğrencilerin, donanımlı şekilde yurt dışına uğurlanması için bilim insanlarıyla bir araya getirileceğini belirterek, "Kursiyerlerimiz başarıları sayesinde kazandıkları bu bursla belki de hayatlarının en önemli eşiğini geride bıraktılar. Onların bundan sonraki başarıları ise artık bizim ülkemize dair hayallerimizi süsleyecek." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 YLSY bursiyerlerine hitap etti - Son Dakika

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