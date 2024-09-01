Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'na katılacak - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'na katılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Tekin'e, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, yeni müfredatın uygulanmasına kadar birçok soru yöneltilecek. Açıklamaları AA'nın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

01.09.2024 14:46
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılacak.

Bakan Tekin, yarın saat 12.00'de başlayacak AA Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Tekin'e, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıklarından, anasınıfı, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıflarda başlatılacak yeni müfredatın uygulanmasına ilişkin çalışmalara, yeni müfredat kapsamında hazırlanan yeni ders kitaplarından TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan ve bazı maddeleri kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne kadar eğitim gündemindeki birçok soru yöneltilecek.

Bakan Tekin'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, X hesaplarından da (@anadoluajansi), (@AACanli) anlık takip edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AA Editör Masası'na katılacak - Son Dakika

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