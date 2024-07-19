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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Tekin, burada enstitü tarafından hazırlanan "Mimar Sinan Kıyafet Koleksiyonu ve Nakış Örtüleri Sergisi" ile Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsünce izlenime sunulan " İznik'ten Dünyaya Kayıp Çiniler Sergisi"ni dolaştı.

Sergideki ürünler hakkında ilgililerden bilgi alan Tekin, El Nakışları Atölyesi ile Geleneksel Sanatlar Atölyesi'ni de gezdi.

Yürütülen çalışmalar hakkında kendisine bilgi verilen Tekin, daha sonra enstitüden ayrıldı.

Tekin'e ziyaretinde, Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy eşlik etti.