Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak"
İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesinin lansmanına katıldı. Bakan Tekin "Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Öğrencilerimiz toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık" dedi.
İlkokul öğrencilerinin trafik bilincinin gelişmesi amacıyla Trafikte Ortak Akıl Derneği tarafından Zeytinburnu Fatma Süslügil İlkokulu'nda "Trafikte Küçük Hata Yoktur" sosyal sorumluluk projesi lansman programı gerçekleştirildi. Programa katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Trafikte Ortak Akıl Derneği Başkanı Mustafa Ilıcalı, iş insanı Acun Ilıcalı, öğretmenler ve veliler eşlik etti.
"Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinden yer alacak"
Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz hem temel eğitim hem orta düzeydeki öğrencilerimizin bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını arzu ediyoruz. Mevzuatımızda da ona göre değişiklik yaptık. Her öğrencimiz yılda en az 40 saat sosyal sorumluluk projelerinde yer alacak. Öğrencilerimizin toplumsal hayatın bir parçası, topluma uyum sağlamış birer bireyler olarak yetişsin diye bu tür değişiklikler yaptık" dedi.
Trafik kazalarının yüzde 100 oranında insandan kaynaklandığını söyleyen Bakan Yusuf Tekin, "Yüzde 99 gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Trafikteki bu tür kazaların yüzde 99'u insan hatasından ki bence yüzde 100'ü insan hatasından kaynaklı. Yüzde 1 makineye ya da yola atfettiğimiz hata da nihayetinde o da insandan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu hatalarda kaybettiğimiz her canın muhasebesini ayrıca yapmalıyız. Burada kul hakkından tutun ülke millet zararına kadar söz konusu" şeklinde konuştu.
"Toplumsal konulardaki farkındalık sadece bakanlık ya da öğretmenler tarafından verilmez"
Velilere seslenen Bakan Yusuf Tekin, "Sıfır atık ve çevre ile ilgili farkındalık oluşturulması da bizim için önemli. Bu sorumluk bizim dışımızda dünyada yaşayan bütün insanların da hakkı olduğunu düşünürsek oraya karşı da sorumlu davranmak zorundayız. Biz bakanlık olarak bu konuda üstümüze düşeni yapmaya çaba sarf ediyoruz. Bizim de kusurlarımız var. Biz de eksiklerimizi gidereceğiz. Burada bu kadar veli varken sizden de istirhamım; eğitim öğretim ya da toplumsal konulardaki farkındalık sadece bakanlık ya da öğretmenler tarafından verilmez" ifadelerini kullandı.
Bakan Yusuf Tekin, hediye takdim edilmesinin ardından okul bahçesinde bulunan öğrencilerin stantlarını gezdi.
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