Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mamak Fen Lisesi'nin iftar programına katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mamak Fen Lisesinin düzenlediği iftar programına konuk oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, Mamak Fen Lisesi Müdürü Hacer Baştürk'ün 18 Mart'taki Mamak Eğitim Yöneticileri Toplantısı'nda yaptığı davet üzerine, okulun iftar programına katıldı.
Lisenin bahçesindeki iftar programında yemek tezgahına geçen Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilere yemek dağıttı.
Daha sonra sıraya girerek yemeğini alan Tekin, iftarını yaparak davetlilerle sohbet etti.
Bakan Tekin, programdaki konuşmasında, "Meslektaşlarım, öğrencilerimiz ve velilerimizin okullarının bahçesinde düzenledikleri iftar programına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdik, iftar sofralarına konuk, sohbetlerine ortak olduk. Bizlere gönüllerini ve sofralarını açan Mamak Fen Lisesi ailesine ve Kızılay Mamak Şubesi gönüllülerine teşekkür ediyorum. Eğitimin gücüyle yükselen büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.
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