Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Karabük\'te Programlara Katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, Karabük'te programlara katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İşleyen, Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen Genç Muhafızlar Hafızlık ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'na katıldı.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden İşleyen, dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

İşleyen daha sonra aynı lisede il ve ilçelerde görev yapan okul ve kurum yöneticileriyle bir araya gelerek, istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının açılışında konuşan İşleyen, "Türkiye Yüzyılı" hedefleriyle ilişkilendirilen yeni dönem eğitim politikaları hakkında bilgi vererek, genel müdürlük siteleri, EBA platformu, mevzuat ve yönetmeliklerin takibi gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da il genelinde devam eden eğitim ve öğretim faaliyetleri, "Eğitim Kenti Karabük" Projesi, kurumlar arası iş birliği çalışmaları ve eğitim yatırımları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi öğrenci pansiyonunu da ziyaret eden İşleyen, pansiyonda incelemelerde bulundu.

Öğrencilere yemek dağıtan İşleyen, öğrencilerle sohbet ederek onların taleplerini dinledi.