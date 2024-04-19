Milli Eğitim Bakanlığı, Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı düzenleyecek

(ANKARA) Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında 40 ilde 10 bin 665 öğrencinin katılımıyla "Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı" düzenleyecek.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk uygulaması 2022 yılında gerçekleştirilen Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın 2024 uygulaması 24 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında, örneklem olarak belirlenen 40 ilden 653 okul ve 10 bin 665 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında Türkçenin korunması ve geliştirilmesi amacıyla öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki öğretim süreçleri boyunca kazandıkları okuma, dinleme, konuşma, yazma dil becerilerinin ölçülmesi için gerçekleştirilen bir izleme sınavı olma özelliği taşıyor.
Öğrencilerin dil becerilerini edinme düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla sınavın ardından yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanacak. Sınavda yer alan açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları elektronik ortamda alan uzmanları tarafından puanlanacak. Bu araştırmadan elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından dil becerilerini değerlendiren sınavların uluslararası standartlara göre uygulanabilmesi amacıyla 2019 yılında Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği'ne üye olundu.
Avrupa merkezli dil sınavları üzerine uzmanlardan oluşan bağımsız bir birlik olan ALTE, sınavın tasarımı, yönetimi, lojistik süreçleri, notlandırma ve sınıflandırma, test analizi ve paydaşlarla iletişim gibi konularda dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik standartlar belirliyor.
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