Milli Elektrikli Tren Ulaşımda - Son Dakika
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Milli Elektrikli Tren Ulaşımda

Milli Elektrikli Tren Ulaşımda
22.07.2026 16:58
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Milli Elektrikli Tren seti, Halkalı-Uzunköprü hattında seferlere başladı, modern ve konforlu yolculuk sunuyor.

Milli Elektrikli Tren seti, Halkalı-Uzunköprü hattında hizmet vermeye başladı.

Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni'nin ardından Milli Elektrikli Tren setleri ilk kez farklı bir hatta sefere çıktı.

324 yolcu kapasitesine sahip tren setlerinde 322 koltuk ile 2 tekerlekli sandalye alanı bulunuyor. Saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunuluyor.

İstanbul Halkalı'dan hareket eden tren, Ispartakule, Çatalca, Kabakça, Kurfallı, Sinekli, Çerkezköy, Velimeşe, Çorlu, Muratlı, Kayabeyli, Lüleburgaz, Alpullu ve Pehlivanköy istasyonlarından geçerek Edirne'nin Uzunköprü ilçesine ulaştı.

Tren yolculuğunun ardından Uzunköprü istasyonunda inen Mecit Yeni, AA muhabirine, yolculuğunun rahat ve huzurlu geçtiğini söyledi.

Konforlu bir tren yolculuğu yaptığını anlatan Yeni, "İçerinin ısıtma ve soğutma dengesi iyiydi. Gayet başarılı bir tren olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Melek Meşe de yeni trenle ailece güzel bir yolculuk yaptıklarını belirtti.

Çerkezköy'den Uzunköprü'ye geldiklerini dile getiren Meşe, "Eskisine göre daha güzel ve rahat bir yolculuk geçirdik. Gayet iyiydi ben çok memnun kaldım." diye konuştu.

İstasyona eşini karşılamaya gelen Muzaffer Dımbıl ise yerli ve milli imkanlarla yapılan trenle gurur duyduğunu ve çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Halkalı, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Elektrikli Tren Ulaşımda - Son Dakika

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