Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir teknede çıkan yangının ardından denize atlayan 2 kişi kurtarıldı.
Çamlık Mahallesi açıklarında, sahilden yaklaşık 4 deniz mili uzaklıkta seyreden özel teknenin makine dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Teknede bulunan E.E. (40) ve A.Ç'nin (26) denize atladığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Can yelekleriyle denizde mahsur kalan iki kişi, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Didim'de Tekne Yangını: İki Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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