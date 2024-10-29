Milli İstihbarat Akademisi\'nde "Cumhuriyet ve İstihbarat" konulu etkinlik düzenlendi

Güncel

Milli İstihbarat Akademisi'nde (MİA), Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kapsamında, "Cumhuriyet ve İstihbarat" başlıklı etkinlik düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse yaptı.

Köse konuşmasının başında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

Türk istihbarat tarihinin köklü geçmişine ve bugünkü stratejik rolüne dikkati çeken Köse, milli iradeye her dönemde sahip çıkıldığını vurguladı.

Hibrit savaşta Türk istihbaratının rolü

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki istihbarat hamlelerinin bugüne uzanan etkilerini ele alan Köse, "Köklü istihbarat tarihimizin karşılaştığı zorlukları ve mücadele ettiği şer odaklarını tahlil etmeden, günümüzde ülkemizin çevrelendiği hibrit savaş ortamında istihbaratın üstlendiği rolü anlamamız mümkün değildir." diye konuştu.

Geçmişteki bağımsızlık mücadelesinin değerlerini günümüzde de sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayan Köse, "Kuvayımilliye ruhunu Cumhuriyet'imizin 101'inci yılında yerli ve milli imkanlarımızı geliştirerek, kendine yeterlilik ilkesi temelinde ve dünyaya söyleyecek bir sözümüzün olduğunu bilerek yaşatmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Varoluş mücadelesinde istihbaratın önemi

Cumhuriyet tarihinde Türkiye'nin bölgesel istihbarat stratejilerini ele alan Köse, istihbaratın milli savunmanın ve bağımsızlık mücadelesinin sürdürülmesinde önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, Türkiye'nin varoluş mücadelesinin, büyük güçlerin işgali ve çeşitli saldırılar karşısında gerçekleştiğini vurgulayarak, "Büyük güçlerin işgali, içeriden ve dışarıdan her türlü saldırıları altında yürütülen bu varoluş mücadelesinde, istihbarat faaliyetleri de son derece önemli bir yer tuttu." diye konuştu.

Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar istihbarat alanında kaydedilen gelişmelerin farklı perspektiflerden değerlendirildiği etkinlik kapsamında, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı, Cumhuriyet dönemi istihbaratını tarihsel bir bakış açısıyla ele aldı.

Ortaylı ve Bardakçı'nın konuşmalarının ardından panel oturumuna geçildi. Prof. Dr. Yücel Yiğit, akademisyen Somer Alp Şimşeker ve MİA öğretim üyesi Serhat Aslaner'in sunum yaptığı panelde, Cumhuriyet'in istihbarat alanındaki etkisi ve Milli Mücadele dönemindeki istihbarat çalışmaları anlatıldı.