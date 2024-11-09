Milli Kick Boks Takımı Avrupa 2'ncisi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 10'u altın, 43 madalya kazanarak takım halinde 2'nci olan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında " Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nı 10'u altın, 14'ü gümüş ve 19'u bronz olmak üzere 43 madalyayla tamamlayarak takım halinde Avrupa 2'ncisi olan milli kick boksçularımızı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği bulunan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda madalya alan tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.