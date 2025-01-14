Milli Muharip Uçak KAAN'ın İkinci Prototipi Tanıtıldı - Son Dakika
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Milli Muharip Uçak KAAN'ın İkinci Prototipi Tanıtıldı

Milli Muharip Uçak KAAN\'ın İkinci Prototipi Tanıtıldı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin görüntüsünü paylaşarak, 2028'de teslim edileceğini ve 2030'lu yıllarda yerli motorla kullanılacağını duyurdu. 2024 yılında 300'den fazla ürünün 180 ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

14.01.2025 16:32  Güncelleme: 16:34
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CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü paylaştı. Görgün, KAAN'ın 2028'de teslim edileceğini, 2030'lu yıllarda yerli motorla kullanılacağını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2024 yılı ihracat rakamları ve 2025 yılı hedeflerine ilişkin, Savunma Sanayii Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Görgün, savunma sanayii alanında 2024 yılında 300'ün üzerinde ürünün 180 ülkeye ihracının yapıldığını belirtti. Görgün, savunma sanayiinde 3 bin 500 firmadan bin 600'ünün ihracat yaptığını kaydetti. Görgün, en çok ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 5'inin Avrupa ülkesi olduğunu, en çok ihraç ürünlerin İHA'lar, SİHA'lar, akıllı füzeler, askeri helikopterler, hava radar sistemleri olduğunu belirtti. Görgün, ASELSAN tarafından İHA'lar, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilen, yüksek performanslı elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500'ün 2024 yılında 16 ülkeye ihraç edildiğini bildirdi. Görgün, 7 milyar dolar seviyesinde olan ihracat rakamını 2 yılda çift haneli seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Görgün, 2023 ve 2024 yıllarında toplam imzalanan ihracat sözleşmelerinin tutarının da 20 milyar doların üzerinde olduğunu bildirdi.

'2028'DE TESLİM EDECEĞİZ'

Görgün, milli muharip uçak KAAN'ın 2'nci prototipinin görüntüsünü de ilk kez paylaştı. Görgün, toplam 6 adet KAAN prototipinin üretileceğini açıkladı. Görgün, "KAAN'ı 2028'de teslim edeceğiz. 2030'lu yıllarda da yerli motorla kullanılıyor olacak" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı doğrultusunda başlatılan proje çerçevesinde Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Milli Muharip Uçak KAAN'ın İkinci Prototipi Tanıtıldı - Son Dakika

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