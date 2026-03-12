Milli Parklar Kanunu Kabul Edildi

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Parklar Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin bir mesaj paylaştı.

Yumaklı, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Parklar Kanunu ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Milli Parklar Kanunu ile yaban hayatından biyolojik çeşitliliğimize, ekosistemimizden korunan alanlarımıza kadar doğamız için daha güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor; bizlere emanet edilen bu eşsiz mirası yarınlarımıza güvenle taşıyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle emek veren AK Parti ve MHP gruplarına, kıymetli milletvekillerimize, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyelerimize ve Meclis çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.