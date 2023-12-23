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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den şehit askerler için taziye mesajı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den şehit askerler için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı. Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerlerin fotoğraflarına yer verildi. Mesajda, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelere ve millete başsağlığı ve sabır dileği iletiliyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'den şehit askerler için taziye mesajı
23.12.2023 - 07:08,
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan askerler Piyade Teğmen Ramazan Günay, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı ile Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca, Çağatay Erenoğlu ve Emre Taşkın'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şöyle denildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız 22 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: AA
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