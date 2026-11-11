Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Başbakan Yrd. Damka ile COP31'de bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Başbakan Yrd. Damka ile COP31'de bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile Antalya'daki BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin bilgi, Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşımda yer aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabında yer alan paylaşıma göre, Güler, Damka ile Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) bir araya geldi.
Kaynak: AA
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