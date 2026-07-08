Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Paylaşımda, çalışma yemeğinden görüntüler de yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Milli Savunma Bakanı Güler NATO İle Buluştu - Son Dakika
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