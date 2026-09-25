Milli Savunma Bakanı Güler, Seul Büyükelçisi olarak atanan Yıldız\'ı kabul etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kore Cumhuriyeti Büyükelçimiz olarak atanan Fatih Yıldız'ı kabul etti" denildi.