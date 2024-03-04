Milli Savunma Bakanı: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu belirtti. Bakan Güler, yapılan toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi aldı ve talimatlar verdi. Önümüzdeki süreçte kontrolün geliştirilmesi ve terör örgütünün eylem kapasitesinin sıfırlanması için çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

04.03.2024 16:19
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alan ve talimatlar veren Güler, küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, artan risk, tehdit ve tehlikeler karşısında ülkenin ve milletin güvenliğini sağlamak, hak ve menfaatleri korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin özverili çalışmalarını gerek ziyaretlerinde gerekse de katıldığı tatbikat ve faaliyetlerde memnuniyetle müşahede ettiğini anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Terörle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen başarılı operasyonlar ile terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, artık örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte şu ana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hakimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı: Terör örgütüne ağır darbe vuruldu - Son Dakika

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