Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek'e gitti. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçen Güler, burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

28.02.2024 19:10  Güncelleme: 19:11
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi.

Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile görüşmesinin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi binasına geçti.

Bakan Güler'i burada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Becirovic karşıladı.

Becirovic ve Güler, beraberindeki heyetlerle toplantı odasına geçti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Milli Savunma Bakanı Güler'in yanında Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic tarafından kabul edildi - Son Dakika

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