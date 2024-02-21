Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Güler, resmi davetlisi olan Tagarev'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

21.02.2024 10:59  Güncelleme: 11:00
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Bakan Tagarev'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke marşlarının çalınmasının ardından Tagarev, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev ile Görüştü - Son Dakika
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