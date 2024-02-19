Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile Görüştü - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed'i Ankara'da resmi törenle karşıladı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından gerçekleşen törenin ardından bakanlar basına kapalı olarak görüşme gerçekleştirdi.

19.02.2024 11:01
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile bir araya geldi.

Bakan Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Mohamed'i bakanlıkta resmi törenle karşıladı.

İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Mohamed, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar törenin ardından basına kapalı olarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cibuti Milli Savunma Bakanı Hassan Omar Mohamed ile Görüştü - Son Dakika
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