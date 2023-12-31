Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Deniz Kuvvetleri\'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile çıktığımız bu yolda her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile yeni yıl dolayısıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan TCG Gökova fırkateynini ziyaret etti.

Mehmetçik'in yeni yılını kutlayan Güler, Bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken, 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ordunun her alanda etkin olduğu bu dönemde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da önemli ve kritik görevler üstlendiğini kaydeden Güler, "Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar şanlı sancağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, katıldığı ulusal ve uluslararası deniz tatbikatlarıyla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 6 Şubat depremlerinde bölgeye yardım malzemelerinin ulaştırılmasında ve vatandaşların bölgeden tahliyesinde görev aldığını belirten Güler, bu süreçte TCG Gökova fırkateyninin de üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirdiğini vurguladı.

Güler, şöyle devam etti

"Türk denizlerinin yılmaz koruyucuları, kahraman Leventler, sizler Çaka Bey'den Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Piri Reis'ten Kılıç Ali Paşa'ya kadar büyük denizcilerimizden aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile çıktığımız bu yolda her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum."