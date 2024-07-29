Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Endonezya seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto'yu Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı."
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