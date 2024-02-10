Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Babası Fikret Güler Hayatını Kaybetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler\'in Babası Fikret Güler Hayatını Kaybetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede bugün vefat etti. Cenaze töreni, ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek ve ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de cenaze törenine katılacak.

10.02.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı bildirildi.

Kaynak: ANKA

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